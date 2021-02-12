سعد سمير: برونزية المونديال هديتنا للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب سعد سمير، مدافع الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

وقال سمير، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "هذه الميدالية هدية لجماهير النادي الأهلي".

وأضاف: "ما حدث هو إنجاز للتاريخ يحسب لهذا الجيل من اللاعبين بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق في منافسات البطولة".

وأكد: "كان لدينا إصرار على الفوز بالميدالية والعودة إلى القاهرة بهذا الإنجاز من أجل إسعاد جماهير الأهلي".

وأتم قائلا: "ضربات الترجيح أمام بالميراس شهدت لحظات عصيبة جدا، خاصة بعد أن تأرجحت النتيجة أكثر من مرة، ولكن كان لدى اللاعبين ثقة شديدة في قدرات محمد الشناوي".