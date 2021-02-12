بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي، تحضيرا للسفر إلى كوت ديفوار لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتغادر بعثة بيراميدز في الواحدة ظهرا إلى كوت ديفوار على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة لتوفير الوقت والجهد لجميع أفرادها.

ويلتقي بيراميدز مع راسينج كلوب أبيدجان في السادسة من مساء الأحد بالعاصمة الإيفوارية في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي يوم ٢١ من نفس الشهر.