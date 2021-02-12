شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هدية لاعبى الأهلى لـ«أبوتريكة» (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص نجوم الأهلي على إهداء قميص القلعة الحمراء إلى نجم الفريق السابق، محمد أبوتريكة، خلال وجودهم بقطر، لخوض منافسات مونديال الأندية.



ونشر «أبوتريكة»، عبر حسابه على «إنستجرام»، صورة قميص الأهلي، إلى جانب صورة له بالقميص، وعلق بالقول: «شكرًا أغلى هدية من رجالة الأهلي».



وكان الأهلي قد حصل على المركز الثالث في مشاركته المونديالية السادسة، ليكرر إنجازه السابق بالحصول على برونزية نسخة 2006.

وحرم نظام الفقاعة الطبية في مونديال الأندية «أبوتريكة» من مقابلة بعثة الأهلي، حيث اكتفى بمتابعة لقاء الأهلي ضد بايرن ميونخ من المدرجات.

هدية