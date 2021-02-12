شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه رسالة تهنئة إلى النادي الأهلي: «لن ندخر جهدًا في دعم الشباب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، النادي الأهلي، بحصوله على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وكتب «السيسي»، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي:

خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف، كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية، متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية.