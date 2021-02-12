شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال الأهلي بالورود والشيكولاتة في مطار القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة، قادمة من العاصمة القطرية الدوحة، بعد التتويج ببرونزية كأس العالم والمركز الثالث بمونديال الأندية.

ووصلت بعثة الأهلي عبر الطائرة الخاصة التابعة لمصر للطيران، وكان طاقم طائرة مصر للطيران استقبل بعثة الفريق في مطار الدوحة الدولي بالورود والشيكولاتة بعد تحقيقهم الإنجاز الرياضي الجديد في تاريخ هذا النادي.

حضر في استقبال البعثة عدد كبير من جماهير النادي الأهلي لتهنئة الفريق بعد تحقيقه الفوز بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه.

وانتظمت الخدمات بمحيط صالة الوصول بمطار القاهرة، وطالبت «عمليات المطار» الجماهير بضرورة الالتزام بالتباعد والالتزام بالتحذيرات الوقائية من الإصابة بكوفيد 19.

طائرة خاصة تقلع الآن من الدوحة في طريقها للقاهرة وعلي متنها فريق النادي الأهلي

طائرة الاهلي تصل في الثالثة عصراص لمطار القاهرة الدولي

بعثة النادى الأهلي تصل مطار القاهرة الدولي قادمة من العاصمة القطرية الدوحة بعد الحصول على المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية

طائرة خاصة تقلع الآن من الدوحة في طريقها للقاهرة وعلي متنها فريق النادي الأهلي

بعثة النادى الأهلي تصل مطار القاهرة الدولي قادمة من العاصمة القطرية الدوحة بعد الحصول على المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية

بعثة النادى الأهلي تصل مطار القاهرة الدولي قادمة من العاصمة القطرية الدوحة بعد الحصول على المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية

بعثة النادى الأهلي تصل مطار القاهرة الدولي قادمة من العاصمة القطرية الدوحة بعد الحصول على المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية