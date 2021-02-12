شكرا لقرائتكم خبر عن «بيحتفل بالأهلي».. حقيقة «قلوب» صالح جمعة للراقصة صافينار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مصدر مقرب وشديد الصلة بصالح جمعة، لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، عن حقيقة تعليق اللاعب على إحدى الصور الخاصة بالراقصة صافينار على صفحتها الشخصية والتى قام خلالها بالتعليق وإرساله صور قلوب لـ«صافينار» من حسابه الرسمي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن «صالح» علّق على الصورة بشكل عفوي ضمن مجموعة من تعليقاته على احتفال الأهلاوية بفوز الأهلي بالمركز الثالث بمونديال الأندية.

كانت الراقصة صافينار نشرت صورة لها على صفحتها الشخصية مصحوبة بتعليق مجموعة من «القلوب» من حساب اللاعب صالح جمعة الموثق.

وأضاف المصدر المقرب من صالح جمعة أن اللعب احتفل في العديد من البوستات بفوز الأهلي وعلق لجميع أصدقائه، وأن الأمر مجرد احتفال منه بفوز الأهلي.