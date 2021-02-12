شكرا لقرائتكم خبر عن رالي دبي الصحراوي يستقطب نخبة سائقي العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقطب رالي دبي الصحراوي نخبة قوية تضم 93 متسابقاً من 12 دولة حول العالم بعد عودته إلى مسرح بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.

ومع بدء الاستعدادات لانطلاق رالي دبي الصحراوي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يتوقع نشوب منافسة شديدة بين اثنين من أبرز السائقين في العالم العربي، هما الإماراتي الشيخ خالد القاسمي، والسعودي يزيد الراجحي، للفوز بلقب الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (فيا) 2021 الذي سيقام خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير/ شباط الجاري.

ويعتبر رالي دبي الصحراوي أيضاً فاتحة جولات بطولة كأس العالم للدراجات النارية (فيم) لهذا العام، وسيشهد الرالي منافسة حامية بين نخبة من أبرع الدراجين، أمثال دراج جنوب إفريقيا المقيم في الإمارات آرون مير الذي سيدافع عن لقب بطولة الدراجات، مع الدراج الإماراتي محمد البلوشي الفائز باللقب عام 2018 وبطل العالم، من بين حشد من المنافسين العرب.

وأعلن محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، عن قائمة تضم 69 سيارة وسيارة الباغي ودراجة نارية ودراجات كوادس بالدفع بأربع عجلات مشاركة في الرالي. وأكد إبرام منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية شراكة جديدة مع المطوّر شركة أموري سبورت أورجانايزيشن (إيه إس أو) بهدف منح الراليات في الدولة دفعة رئيسية خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويعتبر سباق طواف فرنسا (تور دو فرانس) للدراجات الهوائية من بين أبرز الأحداث الرياضية التي تملكها وتديرها وتنظمها شركة أموري سبورت أورجانايزيشن (إيه إس أو) التي تنتج مئات الساعات من البرامج التلفزيونية، وقد عيّنتها منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية كشركة إنتاج تلفزيونية رسمية لكل من رالي دبي الصحراوي، ورالي أبوظبي الصحراوي.

وأضاف بن سليم: إن نفوذ شركة أموري سبورت أورجانايزيشن (إيه إس أو) سيساعد في جذب تشكيلة قوية من المنافسين من الطراز العالمي للمشاركة والترويج لأبرز معالم الإمارات السياحية.