شكرا لقرائتكم خبر عن المعلا يشهد حفل ختام مهرجان محمد بن زايد للهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، منافسات اليوم الختامي وأربعة رموز لفئة الحول والزمول، لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل، بمنطقة اللبسة بإمارة أم القيوين.

كما شهد السباق الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، وجمع غفير من محبي ومتابعي سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأهدت «الوصل» مالكها محمد سهيل بن عويضان العامري المركز الأول في انطلاقة الأشواط، وأحرزت سيف الحول المفتوح، وجائزة ال 3 ملايين درهم، وفي الشوط الرئيسي الثاني للزمول المفتوح، والجائزة بندقية ومليونا درهم، كان الموعد مع «كيفان» لحمد راشد غدير الكتبي، وفي الشوط الثالث، وسيف الحول المحليات إضافة إلى مليونين ونصف مليون درهم انتصرت «مياسة» لفرج بن حمودة الظاهري بالمركز الأول والناموس، وفي آخر أشواط المهرجان والتنافس على بندقية الزمول المحليات ومليون ونصف مليون درهم فاز «شاهين» لسويد مسيعد قران المنصوري بالمركز الأول وناموس الشوط.

وفي أشواط الحول الخاصة بمسابقة مزاينة الإبل فازت «وطن» لحميد سعيد السيد المحرمي بناموس الشوط الأول والخاص بالحول الشرايا لأبناء القبائل محليات مفتوح بعد تحقيقها نسبة 95%، وفي الشوط الثاني للحول شرايا أبناء القبائل مفتوح كسبت «تشريف» آراء لجنة التحكيم لتهدي مالكها سالم ناصر صقر المنصوري المركز الأول بنسبة 94%، وفي الشوط الثالث حول شرايا لأبناء القبائل والخاص بأبناء المناطق التي تستضيف المهرجان كسبت «بنت صوغان» لعادل محمد راشد الخاطري المركز الأول وبنسبة 90%.