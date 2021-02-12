شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر: "حققت بطولتين مع الأهلى فى 3 شهور..واتخضيت من شكل الجمهور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى طاهر محمد طاهر لاعب فريق الأهلى، عن سعادته بالبطولتين التي حققها مع الأهلى خلال فترة قصيرة منذ انضممامه إلى الفريق الأحمر، حيث قال في تصريحات لقناة الأهلى، إنه انضم للفريق منذ 3 أشهر فقط حقق خلالها بطولتين وهى كأس مصر، و برونزية كأس العالم للأندية.

وأضاف طاهر، أنه لم يبدأ الموسم مع الفريق وتوج ببطولتين، وهذا سر انتقالى إلى الأهلى، وهو البطولات التي يحققها الأحمر، شجعتنى على الانضمام له.

وكشف لاعب الأهلى، عن أنه فور مشاهدة جمهور الاهلى في المطار عندما وصل الى قطر شعر بـ " خضة "، قائلا: " اتخضيت من شكل الجمهور، فكانت لحظة صعبة، ومسئولية كبيرة، وأوجه رسالة لهم أن دعمهم لنا ساهم في التتويج، حتى في مباراة البايرن كان كل الدعم لنا رغم الأداء الغير مرضى لهم.

وتطرق طاهر محمد طاهر إلى الدعم والمساندة منذ الانضمام للأحمر، من لاعبى الفريق مثل سعد سمير، و ووليد سليمان، بالإضافة إلى محمد الشناوى، ودائما ما يتحدثون معه.

وحرص عدد من جماهير الأهلي على التوافد إلى مطار القاهرة الدولي لاستقبال بعثة الفريق الأحمر العائدة من قطر بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية عقب الفوز على بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ، ورفض الأمن المتواجد في المطار دخول جماهير الأهلي الي صالة 4 وأكد لهم أن البعثة ستستقل الأتوبيس فور الوصول إلى المطار في طريقها للنادي الأهلي وبناءا عليه استقلت الجماهير الأتوبيس متوجهة إلى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة لاستقبال أبطال البرونزية.