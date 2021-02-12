شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تغادر إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى العاصمة الإيفوارية كوت ديفوار تمهيدا لمواجهة نادي راسينج كلوب في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره راسينج كلوب في العاصمة الإيفوارية أبيدجان يوم الأحد المقبل، في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي على رأس بعثة فريق الكرة في كوت ديفوار والتي تغادر على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة النادي للبعثة لتوفير الوقت والجهد.

وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تسافر إلى كوت ديفوار.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي- دودو الجباس

ويغيب عن بيراميدز عدد كبير من اللاعبين ما بين إصابات وايقافات، حيث تم استبعاد أحمد الشناوى وعمر جابر بسبب اصابتهما بفيرس كورونا، واستبعاد عبد الله السعيد المصاب بمزق فى العضلة الأمامية، بالإضافة إلى إصابة كلاً من أحمد الشيخ، وأحمد فتحى، وأحمد حمودى، كما تم استبعاد المهدى سليمان وعبد الله بكرى ، والأوجويانى دييجو رولان .