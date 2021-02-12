شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: "فى ناس تتمنى الأهلى ميكسبش.. ومش هنفكر فى النفسيات دى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن كأس العالم للأندية بطولة قوية استفاد منها الفريق الأحمر كثيرا، وسوف تساعد اللاعبين الفترة المقبلة ، في ظل المباريات التي خاضها الفريق في البطولة والتي وصلت إلى 3 مباريات مختلفة أظهرت قدرة اللاعبين على تحقيق طموح الفريق.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلى أن الفريق الأحمر نال الفرحة التي استحقها ، وسيبنى عليها المشاركة في المباريات المقبلة، أمام المريخ السودانى، ذلك الفريق الذى يمتلك عناصر جديدة في البطولة دورى ابطال افريقيا ، و بعد ذلك سيمبا التنزانى، ويليه فيتا كلوب.

وتٌعد مباراة الأهلى المقبلة أمام المريخ السودانى فى الجولة الأولى بدورى المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا ، بعدما توج الفريق الأحمر ببرونزية مونديال الاندية فى الدوحة

وعن النقد الذى تعرض له الفريق خلال مباراة بارين ميونخ قال عبد الحفيظ أن هناك بعض الأفراد تتمنى فوز الأهلى، والعكس صحيح هناك من يتمنى خسارة الأهلى ، قائلا " في ناس بتكون عاوزة الاهلى ميكسبش " ولكن مش هنفكر في النفسيات ن ماشيين في طرينا ، و بنفكر كويس.

وتطرق مدير الكرة الى دعم الجماهير ومساندته للأحمر، حيث قال إن الأهلى ليس مجرد شعارات ، بل أنه وصل عند البعض الى الأساسيات مثل الطعام و الشراب و الأولاد والبيت .