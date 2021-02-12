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شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير في المطار لاستقبال بعثة الأهلي بعد حصد برونزية المونديال.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
حرص عدد من جماهير الأهلي على التوافد إلى مطار القاهرة الدولي لاستقبال بعثة الفريق الأحمر العائدة من قطر بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية عقب الفوز على بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ، ورفض الأمن المتواجد في المطار دخول جماهير الأهلي الي صالة 4 وأكد لهم أن البعثة ستستقل الأتوبيس فور الوصول إلى المطار في طريقها للنادي الأهلي وبناءا عليه استقلت الجماهير الأتوبيس متوجهة إلى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة لاستقبال أبطال البرونزية.
جماهير الاهلي في المطار
جماهير الاهلي
وحقق الأهلي 4 أرقام قياسية جديدة بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية ، بعد الفوز بنتيجة 3 / 2 بركلات الترجيح ، وبفوز الفريق الأحمر على بطل أمريكا الجنوبية يكون قد فاز خلال مشاركاته الستة بمونديال الأندية علي كل أبطال قارات العالم بخلاف الفوز علي بطل أوروبا بعد خسارته من بايرن ميونيخ.
وسبق للأهلي الفوز على أبطال قارات آسيا وأوقيانوسا والكونكاف واليوم حقق الانتصار على بطل أمريكا الجنوبية، ليكمل سلسلة الفوز على أبطال كل القارات ما عدا بطل قارة أوروبا.
في عام 2005
فاز الأهلي فاز علي سيدني الأسترالي 1-0 بطل أستراليا.
في عام 2006
فاز الأهلي علي أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل قارة أقيانوسا بنتيحة 2-0، كما فاز الأهلي علي كلوب أمريكا المكسيكي نتيجة ٢/١بطل الكونكاف.
في عام 2012
فاز الأهلي علي هيروشيما الياباني بطل آسيا بنتيجة 1-2.
في عام 2020
فاز الأهلي على بالميرالس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 2.
بحصول الأهلي علي برونزية مونديال الأندية الحالية يكون النادي الوحيد في العالم الذي حصل علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث مرتين في مونديال الأندية، وأول ناد افريقيا وعربيا يصل للدور قبل النهائي ثلاثة مرات، بالإضافة الي أنه بعد خوض الأهلي لمباراة بالميراس جعله متساويا مع أوكلاند سيتي في رقمه القياسي الخاص بأكثر أندية العالم خوضا للمباريات في المونديال برصيد 15مباراة.