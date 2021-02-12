شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير في المطار لاستقبال بعثة الأهلي بعد حصد برونزية المونديال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص عدد من جماهير الأهلي على التوافد إلى مطار القاهرة الدولي لاستقبال بعثة الفريق الأحمر العائدة من قطر بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية عقب الفوز على بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ، ورفض الأمن المتواجد في المطار دخول جماهير الأهلي الي صالة 4 وأكد لهم أن البعثة ستستقل الأتوبيس فور الوصول إلى المطار في طريقها للنادي الأهلي وبناءا عليه استقلت الجماهير الأتوبيس متوجهة إلى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة لاستقبال أبطال البرونزية.



جماهير الاهلي في المطار



جماهير الاهلي

وحقق الأهلي 4 أرقام قياسية جديدة بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية ، بعد الفوز بنتيجة 3 / 2 بركلات الترجيح ، وبفوز الفريق الأحمر على بطل أمريكا الجنوبية يكون قد فاز خلال مشاركاته الستة بمونديال الأندية علي كل أبطال قارات العالم بخلاف الفوز علي بطل أوروبا بعد خسارته من بايرن ميونيخ.