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القاهرة - سامية سيد - طوى النادي الأهلي صفحة المشاركة في كأس العالم للأندية، ويعود لفتح صفحة المشاركة في المسابقات المحلية والإفريقية سواء مباراته ضد المريخ السوداني في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا أو مباراته ضد النصر في دور الـ32 لبطولة كأس مصر يوم 19 فبراير الجاري، ومن ثم العودة للمشاركة في بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والمريخ في دورى ابطال افريقيا

تقام مباراة الأهلي والمريخ السوداني في مستهل مشوار المارد الأحمر بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والمريخ في دورى ابطال افريقيا .. وصول بعثة الفريق السوداني

وصلت إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة بعثة فريق المريخ السودانى قبل أربعة أيام من المواجهة المرتقبة أمام الأهلى يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من بطولة دور المجموعات لبطولة إفريقيا المقرر لها الثلاثاء المقبل بستاد القاهرة .

موعد مباراة الأهلي والمريخ في دورى ابطال افريقيا .. حلم العاشرة

أغلق النادي الأهلي صفحة التتويج بالبرونزية فور عودة البعثة إلى مصر، من أجل الاستعداد لتحدي جديد في دوري أبطال أفريقيا يبدأ بمواجهة المريخ السوداني في رحلة حصد النجم العاشرة والدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا.

وعادت بعثة الأهلي للقاهرة من قطر اليوم الجمعة بعد انتهاء مشاركة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، وخوضه ثلاث مباريات أمام كلا من الدحيل القطري في ربع نهائي مونديال الأندية وأمام بايرن ميونيخ بنصف نهائي البطولة، ثم اللعب ضد بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

الأهلي شارك للمرة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، حيث شارك من قبل أعوام، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وفي النسخ الخمس التي شارك فيها الأحمر، ، حقق المركز السادس 3 مرات أعوام 2005 و2008 و2013، بينما حقق البرونزية في 2006، والمركز الرابع في 2012

وبعد فوز الأهلي في مباراة الأمس أمام فريق بالميراس، أصبح الفريق الأول في مصر وأفريقيا الذي يحصد الميدالية البرونزية مرتين وينافس الأهلي على هذا اللقب فريق مونتيري المكسيكي الذي حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها في عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودي.