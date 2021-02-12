شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عيد يرأس بعثة بيراميدز في كوت ديفوار استعدادًا لمواجهة راسينج كلوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترأس المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز بعثة فريق الكرة خلال وجودها في كوت ديفوار تحضيرا لمواجهة نادي راسينج كلوب في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره راسينج كلوب في العاصمة الإيفوارية أبيدجان يوم الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويتواجد ممدوح عيد على رأس بعثة فريق الكرة في كوت ديفوار والتي تغادر على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة النادي للبعثة لتوفير الوقت والجهد.
قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز استبعاد المهاجم الدولي الأوروجوياني دييجو رولان من رحلة فريق الكرة إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب الإيفواري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وشعر المهاجم الدولي ببعض الآلام والأعراض، وخضع لمسحة طبية جاءت سلبية، وعلى الرغم من ذلك قرر الجهاز الفني بعد التشاور مع الجهاز الطبي، استبعاد اللاعب من الرحلة للحفاظ عليه وعلى اللاعبين وبقية أعضاء الفريق رغم حاجة الفريق لجهود كل اللاعبين في ظل الغيابات الكبيرة في قائمة الفريق.
ونجح النجم الأوروجوياني في تسجيل هدفين في أول مباراتين شارك فيهما بقميص بيراميدز منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال انتقالات يناير الماضية.
وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تسافر إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 14 من فبراير الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر.
وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن
خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة
خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي- دودو الجباس
ويغيب عن بيراميدز عدد كبير من اللاعبين ما بين إصابات وايقافات، حيث تم استبعاد أحمد الشناوى وعمر جابر بسبب اصابتهما بفيرس كورونا، واستبعاد عبد الله السعيد المصاب بمزق فى العضلة الأمامية، بالإضافة إلى إصابة كلاً من أحمد الشيخ، وأحمد فتحى، وأحمد حمودى، كما تم استبعاد المهدى سليمان وعبد الله بكرى ، والأوجويانى دييجو رولان .