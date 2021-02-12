شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عيد يرأس بعثة بيراميدز في كوت ديفوار استعدادًا لمواجهة راسينج كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز بعثة فريق الكرة خلال وجودها في كوت ديفوار تحضيرا لمواجهة نادي راسينج كلوب في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره راسينج كلوب في العاصمة الإيفوارية أبيدجان يوم الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد ممدوح عيد على رأس بعثة فريق الكرة في كوت ديفوار والتي تغادر على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة النادي للبعثة لتوفير الوقت والجهد.