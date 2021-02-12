شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سلمى إمام لاعبة السلة: بحب الطبخ والمكرونة الفريدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "سلمى إمام " لاعبة كرة السلة فى نادى سبورتنج ، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين ، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



سلمى امام ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟الطبخ







من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ توم هولاند Tom Holland



سلمى و السيلفى

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟فراخ سويت اند ساور و مكرونه الفريدو





من مطربك المفضل؟Harry styles هاري ستايلز





لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟لاعبه جمباز

لما تتعاكسى فى الشارع .. إيه بيكون رد فعلك؟

مش هرد عليه أصلا



لاعبة السلة





مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ منى زكي أو ياسمين عبد العزيز





بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟الكاجوال





ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟وظيفة تانية بس برضه لازم يكون جسمه رياضي





لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟هشترك في الچيم