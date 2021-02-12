شكرا لقرائتكم خبر عن ولفرهامبتون الإنجليزي يهنئ الأهلي بعد تحقيقه برونزية المونديـال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص نادي ولفرهامبتون الإنجليزي على تهنئة النادي الأهلي بإنجاز الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

وقال الحساب الرسمي لنادي ولفرهامبتون على «فيسبوك»: «من الذئب الإنجليزي إلى النسر المصري، ألف مبروك على تحقيق ميدالية المركز الثالث في المونديال، ليس جديدًا على نادي القرن العالمي».

ونجح الأهلي في تكرار إنجاز 2006 بالفوز بميدالية برونزية بعد عودته من جديد للمشاركة ‏في كأس العالم للأندية عقب غياب دام 7 سنوات.

وفاز الأهلي على بالميراس بطل أمريكا الجنوبية بركلات الترجيح 3-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ‏التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية بالدوحة.‏