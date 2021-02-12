شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: روح الأهلي وراء إنجاز «برونزية العالم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالإنجاز الذي حققه الفريق بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح 3-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، مؤكدًا أن روح الأهلي كانت وراء هذا الإنجاز الكبير.
وقال أشرف: «جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، ونجحنا في تحقيق إنجاز جديد يحسب لنا وللجهاز الفني بقيادة المدير الفني بيتسو موسيماني».
وأضاف لاعب الأهلي أن الفريق كان لديه هدف منذ وصوله إلى قطر، وهو الفوز بميدالية في مونديال الأندية، ونجح في تحقيق ذلك اليوم على حساب بالميراس بطل أمريكا الجنوبية.
واختتم أيمن أشرف تصريحاته مؤكدًا أن روح الأهلي وشخصية لاعبيه تظهر دائمًا في المواقف الصعبة، وكانت كلمة السر في العروض التي قدمها الفريق والمشوار المميز جدا في كأس العالم للأندية، حيث كان خير ممثل للقارة الإفريقية في البطولة.
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