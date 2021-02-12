شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم: برونزية العالم تدفعنا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجّه ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر إلى جماهير الأهلي بعد ‏دعمها المستمر للفريق طوال الفترة الماضية، التي شهدت التتويج بالثلاثية الدوري الممتاز ‏وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.‏

وأكد مدافع الأهلي أن الجماهير لم تتخلَّ عن الفريق طوال الفترة الماضية، وهو ما كان دافعًا وحافزًا قويًّا للاعبين في كأس العالم للأندية من أجل التتويج بميدالية.‏

وقال «إبراهيم»: «كنا نتمنى كسر الرقم القياسي الخاص بالتتويج بالميدالية البرونزية من خلال ‏تحقيق مركز جديد، ولكن في النهاية سعداء بما قدمناه، خاصة أن هذه هى المرة الأولى التى يتواجد فيها هذا الجيل ‏في هذه البطولة الكبرى».‏

وأضاف: «الجميع بذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق هذا الإنجاز، وكنا نتطلع إلى تحقيق أفضل ‏مما حققناه اليوم، ولكن في النهاية نحن سعداء بما تحقق، حيث سيكون دافعًا قويًّا لنا من أجل ‏استكمال رحلة البطولات والإنجازات والأرقام القياسية».