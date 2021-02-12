شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم: برونزية العالم تدفعنا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وجّه ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر إلى جماهير الأهلي بعد دعمها المستمر للفريق طوال الفترة الماضية، التي شهدت التتويج بالثلاثية الدوري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.
وأكد مدافع الأهلي أن الجماهير لم تتخلَّ عن الفريق طوال الفترة الماضية، وهو ما كان دافعًا وحافزًا قويًّا للاعبين في كأس العالم للأندية من أجل التتويج بميدالية.
وقال «إبراهيم»: «كنا نتمنى كسر الرقم القياسي الخاص بالتتويج بالميدالية البرونزية من خلال تحقيق مركز جديد، ولكن في النهاية سعداء بما قدمناه، خاصة أن هذه هى المرة الأولى التى يتواجد فيها هذا الجيل في هذه البطولة الكبرى».
وأضاف: «الجميع بذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق هذا الإنجاز، وكنا نتطلع إلى تحقيق أفضل مما حققناه اليوم، ولكن في النهاية نحن سعداء بما تحقق، حيث سيكون دافعًا قويًّا لنا من أجل استكمال رحلة البطولات والإنجازات والأرقام القياسية».
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