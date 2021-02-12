شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عيد يترأس بعثة بيراميدز في كوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترأس المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، بعثة فريق الكرة خلال وجودها في كوت ديفوار تحضيرًا لمواجهة نادي راسينج كلوب في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على راسينج كلوب في السادسة من مساء بعد غد الأحد، بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية، في ذهاب دور الـ32 التكميلي للبطولة القارية، التي حل فيها وصيفًا في النسخة الماضية.

ويتواجد «عيد» على رأس بعثة فريق الكرة في كوت ديفوار، والتي تغادر على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة لتوفير الوقت والجهد.