شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي المقبلة عقب تحقيق برونزية كأس العالم ‏للأندية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها الدوحة، وذلك إثر تفوقه بركلات الترجيح على حساب بالميراس البرازيلي، أمس الخميس، ليحقق المارد الأحمر البرونزية الثانية عبر تاريخ مشاركاته فى الحدث العالمي.

ويلعب الأهلي في مباراته المقبلة أمام المريخ السوداني، في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 16 فبراير، بملعب السلام وي الأهلي بالقاهرة، فى منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل الفريق لقبها.

ويلعب الأهلي في مجموعة تضم أندية المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني.