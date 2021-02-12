شكرا لقرائتكم خبر عن ‏10 أرقام تلخص تاريخ مواجهات الزمالك بالأندية الجزائرية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل فريق مولودية الجزائر ضيفاً على نظيره الزمالك، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الزمالك في مجموعة تضم كل من مولودية الجزائر وتونجث السنغالي والترجي التونسي.

نرصد في التقرير التالي 10 حقائق رقمية عن تاريخ موجهات الزمالك بالأندية الجزائرية بالمنافسات الأفريقية.

الزمالك لعب 10 مباريات أمام أندية الجزائر فاز في 3 منهم وتعادل في 5 وخسر مرتين.

أمطر الزمالك شباك الأندية الجزائرية بـ 14 هدفاً مقابل 9 اهداف سكنت مرماه.

الزمالك واجه 5 أندية جزائرية بواقع مباراتين أمام كل منهم، وهم مولودية وهران وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة ومولودية بجاية ونصر حسين داي، بينما لم يواجه مولودية الجزائر من قبل.

أول مباراة لعبها الزمالك ضد أندية الجزائر كانت في عام 1984 امام "تيزي أوزو" شبيبة القابائل حالياً وخسر بنتيجة 3/1 في ذهاب نصف نهائي بطولة أفريقيا للاندية أبطال الدوري.

الغزال إبراهيم يوسف هو أول من سجل للزمالك في شباك أندية الجزائر في خسارة الفريق بالثلاثية أمام شبيبة القابل عام 1984.

أحمد حمودي هو هداف الزمالك أمام أندية الجزائر برصيد هدفين.

أخر انتصار للزمالك على أندية الجزائر يعود لعام 2016 وذلك على حساب مولودية بجاية بهدفين نظيفين في بتروسبورت بدوري الأبطال.

مواجهات الزمالك بأندية الجزائر جاءت بواقع 8 في دوري الأبطال و2 بالكونفدرالية.

الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الزمالك بالأندية الجزائرية كان من نصيب بطل مصر برباعية نظيفة في شباك مولودية وهران بمنافسات دوري الأبطال 1993.

تعادل سلبي وحيد تحقق في مباريات الزمالك بالأندية الجزائرية وذلك في أخر مباراة جمعت الطرفين، بتعادل الأبيض أمام نصر حسين داي بملعب الأخير بمنافسات مرجلة المجموعات للكونفدرالية 2018-2019.