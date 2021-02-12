شكرا لقرائتكم خبر عن «يد الأهلي» يواجه هليوليدو في دوري السيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق كرة اليد «سيدات» بالنادي الاهلي، اليوم الجمعة، مع هليوليدو، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة، في تمام الرابعة عصرا، ويسعى الأهلي تحت قيادة مدربه يحيى يوسف، لمواصلة انتصاراته والتربع على صدارة ترتيب جدول الدوري، حيث حقق الفريق الفوز في جميع المباريات التي خاضها منذ انطلاق الموسم الجاري.

وحرص المدير الفني للأهلي يحيي يوسف خلال المران الختامي للفريق على تجهيز اللاعبات من خلال التدريبات البدنية المكثفة في الجيم، إلى جانب التدريبات الخططية.

وكان الأهلي قد فاز على الطيران بنتيجة 37-22، ضمن منافسات بطولة الدوري.