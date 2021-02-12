شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق دوري جديدًا للمناطق الشعبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال جولته اليوم بمدينة العريش التى يرافقه فيها اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن انطلاق النسخة السابعة من دورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية، الذى ينفذ فى 27 محافظة، بمشاركة ١٤ ألف لاعب.

وفي هذا الصدد قال وزير الشباب والرياضة، إن الهدف من هذا الدوري هو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل ممارسة الرياضة هدفا لكل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية التي تبنتها الوزارة وفقاً لاستراتيجيتها التي تساهم في بناء الإنسان، كما يهدف تنفيذ الدورى التركيز على دمج المرحلة السنية من «30-40» عاما لممارسة الرياضة ضمن فريق واحد، وإبراز دور الدولة فى رعاية جميع المراحل العمرية رياضيا، بالإضافة إلى محاربة أمراض العصر من خلال ممارسة الرياضة.

وأوضح صبحي أن الأعمار السنية للمشاركين تبدأ من سن 30 إلى أكثر من 40 عاما، ويقام الدوري خلال الفترة من شهر فبراير حتى يوليو، حيث تقام النهائيات فى محافظة أسوان.



أضاف وزير الرياضة أن كل محافظة تشارك بـ 64 فريقا، وكل فريق مكون من 8 لاعبين، بإجمالى 512 لاعبا من كل محافظة، ليصل العدد الإجمالي المشارك من محافظات الجمهورية إلى ما يقرب من ١٤ ألف لاعب.