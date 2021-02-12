شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلي يواجه الجزيرة في دوري السيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي، فريق الجزيرة اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لمواصلة عروضه القوية في الدوري تحت قيادة المدير الفني على هاشم.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على فريق هليوبوليس بنتيجة 87-52، في إطار منافسات البطولة.