شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: لست راضيًا عن أدائي في المونديـال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف محمد شريف، مهاجم الأهلي، بأنه ليس راضيًا عن أدائه في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر.



وقال شريف: «لم أشارك في عدد كافٍ من الدقائق خلال مباريات المونديـال ولكنني لم أظهر بصورة جيدة، ولن أبحث عن أعذار وكنت أتمنى الظهور بشكل أفضل».

وأضاف: «مباراة بايرن ميونخ كانت صعبة لأننا عملنا ألف حساب للبايرن الذي يخشى منه أبطال أوروبا، ولكن لقاء بالميراس كان أصعب لأننا كنا نستهدف تحقيق المركز الثالث».

وأشار إلى أن تألق محمد الشناوي حارس الأهلي أعطى الفريق دفعة قوية للاعبين، مؤكدًا أن الشناوي قائد مميز ويتحدث باستمرار مع الجميع وكان يطالب اللاعبين بتحقيق إنجاز تاريخي.