شكرا لقرائتكم خبر عن بايرين ميونخ يعلن إصابة جنابري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، تعرض لاعبه سيرج جنابري، لإصابة جديدة.

وقال بايرن، في بيان على موقعه الرسمي: «سيضطر الفريق البافاري لخسارة جهود سيرج جنابري لعدة مباريات في الوقت الحالي».

وأضاف: «خضع جنابري لفحص من قبل الخدمات الطبية في النادي، والذي أثبتت إصابته بتمزق في الألياف العضلية بالفخذ اليسرى في نهائي كأس العالم للأندية»، وشارك جنابري لمدة 64 دقيقة في مباراة تيجريس أونال المكسيكي، أمس الخميس، والتي حسمها البافاري بهدف دون رد، وتوج بلقب مونديال الأندية.

يذكر أن بايرن ميونخ يحتل صدارة الدوري الألماني برصيد 48 نقطة، بفارق 7 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثاني.