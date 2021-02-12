شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه سموحة في دوري «الطائرة» للرجال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مواجهة مهمة اليوم الجمعة، عندما يواجه فريق سموحة في إطار منافسات بطولة الدوري.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة النادي بمقر الجزيرة، ويمثل اللقاء أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.



وعقد محمد مصيلحي، المدير الفني، محاضرة للاعبين خلال المران الأخير، أكد خلالها على العديد من الجوانب الخططية والفنية؛ من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.