شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال ينفي هجومه على محمود الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال، نجم نادي للزمالك ومنتخب مصر السابق، إن البعض يحاول إثارة فتنة وإحداث بلبلة دون داعي بشأن إحدي التصريحات التي أدلي بها مع الإعلامي مهيب عبدالهادي على قناة ام بي سي أثناء التعليق على احتفال محمود الخطيب بمحمد شريف ومنحه ظرف فيه هدية.

وقال عبدالعال: «أثناء الحديث تبادلنا أنا ومقدم البرنامج التوقعات عن ماهية الهدية فقلنا شيك وقلنا قد يكون شعار الأهلي وقد تكون ساعه باعتبارها هدية قيمة ليس اكثر».