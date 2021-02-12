شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى كوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي، تحضيرًا للسفر إلى كوت ديفوار لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتغادر بعثة بيراميدز في الواحدة ظهرًا إلى كوت ديفوار على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة النادي للبعثة لتوفير الوقت والجهد لجميع أفرادها.

ويلتقي بيراميدز مع راسينج كلوب أبيدجان في السادسة من مساء الأحد بالعاصمة الإيفوارية في ذهاب دور الـ٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي يوم ٢١ من نفس الشهر.