شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحذر من الأكاديميات المزورة في بيان رسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز أنه لا توجد سوى ثلاث أكاديميات للنادي داخل جمهورية مصر العربية بتصريح رسمي من إدارة النادي، وهي الأكاديميات المتواجدة في كل من الإسكندرية والسويس والمنوفية، أما الأكاديمية المتواجدة في المنيا فإن عقدها ينتهي بنهاية شهر فبراير الحالي بعد تمديد التعاقد لمدة شهرين.

وتؤكد إدارة النادي أنه فيما عدا ذلك لا يملك النادي أكاديميات رسمية وفي حال ادعاء أي أكاديمية أخرى أنها تحمل اسم نادي الزمالك فإن إدارة النادي ستتخذ كل الإجراءات القانونية حيال ذلك باعتباره تحايلا يهدف إلى استغلال اسم النادي لتحقيق مكاسب مادية دون وجه حق.