بعد البرونزية.. أحمد فتحي لـ كهربا: «فرقة الأهلي وحشتني»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب أحمد فتحي، نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، عن اشتياقه للمارد الاحمر ولاعبيه ، وذلك بعد ساعات من تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية .

ودار حوار بين محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي والجوكر عبر انستجرام، حيث حرص أحمد فتحي على تهنئة نجوم الأهلى بالتتويج ببرونزية العالم للأندية.

ورد كهربا قائلاً: "الله يبارك فيك ياكابيتانو واحشنى والله"، قبل أن يعلّق فتحي قائلاً: "وأنت كمان يا كهربا وحشتنى وكلكوا وحشتونى".

وكان احمد فتحي قد رحل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم الماضي بعد انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء لينضم لبيراميدز لمدة 3 مواسم قادمة في صفقة صدمت كل جماهير القلعة الحمراء لارتباطهم الشديد بفتحى.

وكان فتحي قد توّج مع الأهلي بـ 19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، وهم: 11 لقب بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الماضي التي حسمها الأحمر مبكراً، وبطولة كأس مصر، و3 بطولات كأس السوبر المصري ومثلها في دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقي.

وبالرغم من تعاقد بيراميدز مع أحمد فتحي لم يمنعه ذلك من بذل الجهد والعرق حتى آخر لحظاته مع الفريق الأحمر وقدم أداءًا رجوليًا شهد به الجميع حتى أمام فريقه المستقبلى فى الدورى الممتاز لينال مشهد ختامى رائع مع القلعة الحمراء وسط تصفيق الجميع فى ليلة التتويج بالدوري.

وقدم أحمد فتحي التهنئة للاعبي الأهلي على حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والتي فاز بها الفريق الأحمر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في الدوحة.

وكتب أحمد فتحي عبر حسابه على انستجرام "ألف مبروك يا رجالة".