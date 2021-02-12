بعد برونزية العالم.. موسيماني يتعهد: الأهلي سيظهر بشكل أفضل في كأس العالم للأندية الموسم المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

رد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على الحساب الرسمي للإتحاد الافريقى "كاف" بشأن استعداد المارد الأحمر للظهور بشكل أفضل في كأس العالم للأندية الموسم المقبل.

وكتب موسيماني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نأمل أن نكون مثلنا إفريقيا جيداً في المونديال.. هناك متسع للتطور. سنظهر بشكل أفضل العام المقبل".

وكان الأهلي قد حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعدما فاز بركلات الترجيح على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

وتعود بعثة الأهلي للقاهرة من قطر عصر اليوم، الجمعة، بعد انتهاء مشاركة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

وخاض الأهلي في المونديال ثلاث مباريات، أمام كلا من الدحيل القطري في ربع نهائي مونديال الأندية وأمام بايرن ميونيخ بنصف نهائي البطولة، ثم اللعب ضد بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي للمشاركة في المسابقات المحلية والإفريقية، حيث سيلاقي فريق المريخ السوداني يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يواجه فريق النصر في دور الـ32 لبطولة كأس مصر يوم 19 فبراير الجاري، ومن ثم العودة للمشاركة في بطولة الدوري المصري.