هاشتاج #إدعم_مروان_محسن يجتاح تويتر بعد فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية .. وأولتعليق من الاعب

الشارقة - اميمة ياسر - أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج بعنوان هاشتاج #إدعم_مروان_محسن بعد الاخفاق الذي تعرض له في تسديد ركلة الجزاء خلال مباراة الأهلي مع بالميراس البرازيلي وتتويجه ببرونزية مونديال الأندية.

علق مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تحقيق القلعة الحمراء المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمعهما أمس الخميس، على ستاد المدينة التعليمية.

وكتب مروان محسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏الحمد لله على شىء .. شكراً لاعبين الاهلى الرجالة .. شكراً جمهور الاهلى العظيم .. القادم أفضل بإذن الله".



وتلقى مروان محسن، حملة دعم كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر المشاركة في هاشتاج "#أدعم مروان محسن"، بعد ظهوره في مستوى رياضي غير جيد خلال مشاركته مع الأهلي في مونديال الأندية في قطر.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، مقر إقامتها في الدوحة عقب انتهاء فعاليات بطولة كأس العالم للأندية، وتتويج الفريق بالميدالية البرونزية.