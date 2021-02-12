موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في افتتاح مشواره الإفريقي بدور المجموعات.. التشكيل المتوقع والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مولودية الجزائر في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقا، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري الأبطال.

وأعلن البرتغالي باتشيكو قائمة الزمالك والتي ضمت كلا من:.



في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمود جنش.

في الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحازم إمام للدفاع.

في خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف أوباما ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد.



في خط الهجوم: مروان حمدي وأسامة فيصل وحسين فيصل.

ويخطط الزمالك بقيادة مدربه على تحقيق الفوز والنقاط الثلاثة من أجل المنافسة مبكرا على الصعود وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط.



فيما يأمل الفريق الجزائري الضيف بقيادة مدربه عبد القادر عمرانى في تحقيق المفاجأة وخطف نقاط المباراة، لضمان بداية قوية في البطولة.



ويتواجد الزمالك ضمن فرق المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية والتى تضم كلا من الترجي التونسى ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي.