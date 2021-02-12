شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يكشف كواليس "دعاء ركلات الجزاء" فى مواجهة بالميراس البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس مشاعره وقت اللجوء لركلات الترجيح فى مباراة بالميراس البرازيلى، وقال الشناوى فى تصريحات خاصة لـ"قناة الأهلى": " وقت اللجوء لركلات الترجيح قولت بينى وبين نفسى يارب اجعلنى سبب لفرحة جمهور الأهلي، وكنت شايف إن مباراة الدحيل القطرى هى أصعب مباراة لأنها البداية ".

ويضيف محمد الشناو ي:" أهدى برونزية العالم لوالدى ووالدتى وولادى ومراتى وكل شخص استحملنى وتعب معايا ومش هنسى زمايلى عشان استحملوا كتير وحاجات مش معروفة".

واستحق محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، بجدارة كبيرة أن يكون كلمة السر في حصد النادي الأهلي للميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت بالدوحة، بعد تصديه لركلتي جزاء من لاعبي بالميراس البرازيلي، ليضمن للفريق الأحمر حصد البرونزية الثانية في تاريخه بعد 15 عاماً من الغياب عن الفريق الأحمر، بعد المباراة التى انتهت بفوز الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

وحصد النادي الأهلي الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والتى فاز بها الفريق الأحمر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في الدوحة.

ولعب محمد الشناوي حارس العرين الأحمر، دور البطولة في حصد الميدالية البرونزية، حيث تصدى لركلتي جزاء بلإضافة إلى إهدار الفريق البرازيلي لركلة ثالثة خارج المرمى.

وتعود بعثة الأهلي للقاهرة من قطر عصر اليوم الجمعة بعد انتهاء مشاركة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، وخوضه ثلاث مباريات أمام كلا من الدحيل القطري في ربع نهائي مونديال الأندية وأمام بايرن ميونيخ بنصف نهائي البطولة، ثم اللعب ضد بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وحصد فريق الأهلي الميدالية البرونزية في المونديال بعد الفوز على بالميراس أمس بركلات الجزاء ليستعيد الأهلي إنجاز 2006 حيما توج بالميدالية ذاتها.

ويطوي الأهلي صفحة المشاركة في كأس العالم للأندية، ويعود لفتح صفحة المشاركة في المسابقات المحلية والإفريقية سواء مباراته ضد المريخ السوداني يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا أو مباراته ضد النصر في دور الـ32 لبطولة كأس مصر يوم 19 فبراير الجاري، ومن ثم العودة للمشاركة في بطولة الدوري المصري.