شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن لا منه ولا كفاية شره.. كاد يفسد فرحة الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مروان محسن مهاجم الأهلى، في استفزاز جماهير المارد الأحمر بعدما كاد أن يفسد فرحة الجماهير بضياع المركز الثالث أمام بالميراس البرازيلي، والتي توج بها أبناء التتش للمرة الثانية في تاريخه بمونديال الأندية.

وتعد بطولة الأندية خير شاهد على الأداء السيئ الذى يقدمه مروان محسن مع الأهلى، بعدما شارك في مواجهتى الدحيل القطرى وبالميراس البرازيلي.

وفشل مروان محسن في استغلال انفراد كامل من نصف الملعب أمام الدحيل بعدما نجح في استخلاص الكرة من مهدى بن عطية مدافع الدحيل، لينفرد بالمرمى ولكن يمرر الكرة لمدافع الدحيل ويهدر فرصة تسجيل هدف الأهلى الثانى.

مروان محسن

وفى مباراة أمس أمام بالميراس شارك بديلا ولكن لم يقدم أي إضافة للفريق، بل وكاد أن يفسد فوز الأهلى بإهدار ركلة جزاء كانت كفيلة بضياع حلم التتويج بالبرونزية، ولكن محمد الشناوى صحح ما فعله وقاد المارد الأحمر للفوز بالتصدى لركلة الجزاء الأخيرة لبطل أمريكا الجنوبية.

وتوج فريق الأهلى بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية التى أقيمت بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بينهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

دخل الأهلى مباراة اليوم بتشكيل، يضم، كلاً من: محمد الشناوى وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدى فتحى وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدى أفشة ووالتر بواليا.

فيما لعب بطل البرازيل المباراة بتشكيل، يضم، كلاً من: ويفرتون وماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا وفيلبى ميلو، زى رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا ولويز أدريانو، روني.