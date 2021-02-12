شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يحاور محمد الشناوي ومعلول وطاهر بعد برونزية مونديال الأندية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الحساب الرسمى للنادى الأهلى فيديو طريف لنجوم الفريق خلال تواجدهم في أتوبيس الفريق بعد حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، عقب الفوز على بالميراس البرازيلي ‏بركلات الترجيح 3-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وظهر به مدافع الفريق سعد سمير وهو يحاور نجوم الفريق محمد الشناوي وعلى معلول وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق.



الشناوي وسعد سمير



طاهر وسعد سمير



سعد سمير وأكرم توفيق

وقال الشناوي خلال الحوار معه :"من قبل ضربات الجزاء وانا عندي ثقة في اللاعبين وكنا ماسكين المبارة كويس و اللاعيبة كانت رجالة واحنا اللي كنا مستحوذين وضغطين هما مجوش غير في كورتين والحمد لله كان التوفيق معانا في ضربات الجزاء".

وتابع :"دلوقتي بنفكر في افريقيا عايزين ناخذ افريقيا تاني ونرجع كأس العالم وانا من غير الاعيبة ولا حاجة"، وعند سؤاله عن طاهر محمد طاهر قال :"طاهر لاعب راجل وبداية قوية ليه في البطولة ليه وكان بيقاتل في المباراة ".

أما النجم التونسي على معلول، قال :"مبروك للأهلي وجماهيره وانجاز كبير للجيل الحالي يستحق يكون في مكانة كبيرة زي جيل 2006 ..كان في اصرار وروح كبيرة ولازم نكمل علي نفس المنوال وإن شاء الله نكسب السوبر المصري والأفريقي ونختم السنة بالخماسية"، وعن إصابته قال :"كان نفسي اساهم مع الفرقة و كل حاجة لازم الواحد ياخدها بشكل ايجابي كنت اتمني اكون موجود واستغل الفرصة اني اقول مش علي معلول اللي يهرب من المواجهات والمقابلات الهامة".