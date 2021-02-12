شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى يدعم لاعبى الزمالك قبل مواجهة المولودية: عايزين نهائى القرن يتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان نبيل الحلفاوى، رسالة دعم لنجوم الزمالك قبل مباراتهم المرتقبة مع مولودية الجزائر بدوري الابطال الليلة مطالباً إياهم ونظرائهم فى الأهلى بتكرار سيناريو نهائى القرن الذى جمع الأحمر والأبيض الموسم الماضى فى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، وقال نبيل الحلفاوى عبر حسابه على تويتر:"كل الدعم لفريق الزمالك في مباراته اليوم مع مولودية الجزائر.. عاوزين يا رجالة نكرر إنجاز الموسم الماضي وتتعود إفريقيا على إن النهائي يبقى الأهلي والزمالك. إن ما اتقابلناش في السكة".

ويلتقي في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، فريق الزمالك مع نظيره مولودية الجزائر على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز في ضربة البداية على بطل الجزائر وحصد الثلاث نقاط، التي ستكون نقطة الانطلاق نحو عبور دور المجموعات والتأهل لدور الثمانية.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي، وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اسناد المباراة لطاقم تحكم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام مولودية الجزائر مكون من :"محمد ابو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة وحازم امام وطارق حامد وفرجانى ساسى وأوباما وشيكابالا واشرف بن شرقى واحمد سيد زيزو".

على الجانب الأخر وصل فريق مولودية الجزائر إلى القاهرة مساء الأربعاء الماضى، وخاض تدريبه الوحيد والأخير علي ستاد القاهرة أمس الخميس، ويغيب عن صفوف الفريق الجزائرى الثنائى عبد المؤمن جابو بسبب المرض، ومهدي بن علجية، الغائب منذ فترة للإصابة