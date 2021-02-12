شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى لـ"كهربا" بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية: لاعبو الأهلى وحشونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد فتحى نجم الأهلى السابق وبيراميدز الحالى اشتياقه الشديد للمارد الأحمر ولاعبيه ، حيث دار حوار بين محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي والجوكر عبر انستجرام حرص فيه أحمد فتحى على تهنئة نجوم الأهلى بالتتويج ببرونزية العالم للأندية ورد الفولت، قائلا:"الله يبارك فيك يا كابيتانوواحشنى والله" ليعلق الجوكر:"وأنت كمان يا كهربا وحشتنى وكلكوا وحشتونى".

ورحل الجوكر أحمد فتحى عن الأهلي بنهاية الموسم الماضى بعد انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء لينضم لبيراميدز لمدة 3 مواسم قادمة فى صفقة صدمت كل الاهلاوية لإرتباطهم الشديد بفتحى، وتوج أحمد فتحى مع الأهلي بـ 19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، جاءت كالتالى: 11 لقب بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الجارى التى حسمها الأحمر مبكرا، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى

وبالرغم من تعاقد بيراميدز مع أحمد فتحي لم يمنعه ذلك من بذل الجهد والعرق حتى آخر لحظاته مع الفريق الأحمر وقدم أداءًا رجوليًا شهد به الجميع حتى أمام فريقه المستقبلى فى الدورى الممتاز لينال مشهد ختامى رائع مع القلعة الحمراء وسط تصفيق الجميع فى ليلة التتويج بالدوري.

وهنأ أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق، وفريق بيراميدز حالياً، زملائه بالقلعة الحمراء على حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والتى فاز بها الفريق الأحمر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في الدوحة.

وكتب أحمد فتحي عبر حسابه على انستجرام "ألف مبروك يا رجالة".