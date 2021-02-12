شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة جماهير الأهلى فى المدرجات بتألق الشناوى بعد الفوز الغالى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو التقطه أحد جماهير النادي الأهلي من مدرجات ستاد المدينة التعليمية، ووثق الفيديو ردة فعل الجماهير بعد تصدى الحارس محمد الشناوي لركلة الجزاء الأخيرة لفريق بالميراس البرازيلي، وأظهرت لقطات الفيديو احتفالا عارما من الجماهير في المدرجات بتصدي الشناوي، بينما يجري لاعبو الأهلي نحو حارسهم محمد الشناوي للاحتفال به على أداءه الرائع وتصديه لاثنين من ركلات جزاء بطل البرازيل.

واستحق محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، بجدارة كبيرة أن يكون كلمة السر في حصد النادي الأهلي للميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت بالدوحة، بعد تصديه لركلتي جزاء من لاعبي بالميراس البرازيلي، ليضمن للفريق الأحمر حصد البرونزية الثانية في تاريخه بعد 15 عاماً من الغياب عن الفريق الأحمر، بعد المباراة التى انتهت بفوز الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.



جماهير الاهلى يتابعون الركلة الاخيرة



احتفال الجماهير

وأكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق استحق التتويج بالميدالية البرونزية، في كأس العالم للأندية، عن جدارة واستحقاق بعد الأداء الرجولي الذي قدمه اللاعبون، منذ انطلاق البطولة وحتى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.



احتفالات الجمهور

ووجه الشناوي الشكر لزملائه والجهاز الفني، مؤكدا أن لاعبي الأهلي كان لديهم إصرار كبير في الفوز على بالميراس؛ من أجل حصد الميدالية البرونزية، ولم نشك لحظة في قدرتنا في إنجاز هذا الأمر.



فرحة الجماهير

وقال فى تصريحات صحفية: "كان لدينا هدف قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث أكدنا لجماهير الأهلي في أكثر من مناسبة أن التتويج بميدالية سيكون هدفنا؛ وهو ما التزمنا به".