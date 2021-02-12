الامارات | بايرن ميونيخ كسب مونديال الأندية وخسر لاعب مهم

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ كسب مونديال الأندية وخسر لاعب مهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن سيرج غنابري سيغيب عن الفريق لفترة بسبب تعرضه لإصابة في الفخذ، وذلك خلال مشاركته في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، والتي انتهت بفوز بايرن على تيجريس أونال المكسيكي 1 / صفر، أمس الخميس.

وأوضح النادي اليوم الجمعة أن غنابري: "تعرض لتمزق عضلي في الفخذ الأيسر. طبقا لما أظهرته الفحوص التي أجريت من جانب الجهاز الطبي في بايرن".

وحقق بايرن الفوز في مباراة أمس بهدف وحيد سجله بنيامين بافارد، ليتوج الفريق البافاري باللقب السادس له خلال عام واحد.

ويعود بايرن ميونيخ إلى المنافسات يوم الاثنين المقبل حيث يستضيف أرمينيا بيليفيلد ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول البوندسليغا حاليا بفارق سبع نقاط أمام لايبزج صاحب المركز الثاني.

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