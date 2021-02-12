شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستبعد «رولان» من السفر إلي كوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز استبعاد المهاجم الدولي الأوروجوياني، دييجو رولان، من رحلة الفريق إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب الإيفواري في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفاً على نظيره راسينج كلوب في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، يوم الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وشعر المهاجم الدولي ببعض الآلام والأعراض، وخضع لمسحة طبية جاءت سلبية، وعلى الرغم من ذلك قرر الجهاز الفني، بعد التشاور مع الجهاز الطبي، استبعاد اللاعب من الرحلة للحفاظ عليه وعلى اللاعبين وبقية أعضاء الفريق رغم حاجة الفريق إلى جهود كل اللاعبين، في ظل الغيابات الكبيرة في قائمة الفريق.

ونجح النجم الأوروجوياني في تسجيل هدفين في أول مباراتين شارك فيهما بقميص بيراميدز منذ انضمامه إلى صفوف الفريق خلال انتقالات يناير الماضية.