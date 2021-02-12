شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا لـ"الشناوى": خلصت فيك كل الكلام يا قلب الأسد". ويؤازر مروان محسن "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرحة كبيرة يعيشها لاعبو النادى الأهلى بعد تكرار انجاز عام 2006 بالتتويج بالبرونزية أمس على حساب فريق بالميراس البرازيلي، وهى الفرحة التى عبر عنها محمود كهربا في أكثر من فيديو عبر حسابه على موقع انستجرام بصحبة زملاءه من نجوم الفريق، مثلما ظهر في حديثه مع محمد الشناوى حارس مرمى الفريق وسعد سمير، حيث أعلن الثنائى عن افتقادهما له خلال المباراة بعد استبعاده.



سعد سمير والشناوى

في حين أثنى كهربا على الشناوى وتغزل في اداءه بقوله: "يا قلب الأسد.. خلصت فيك كل الكلام"، كما ظهر المدرب موسيمانى الذى حياه كهربا بالتأكيد على أنه أفضل مدرب على الإطلاق، كما هنأ كهربا، الكابتن سامي قمصان، المدرب العام للنادى الأهلي، والذى حرص هو الآخر على تهنئة كهربا بتأكيده على استحقاق بطولات أكثر خلال الفترة المقبلة.



سامى قمصان

وبعيداً عن فيديوهات كهربا مع زملاءه فى الفريق، نشر صورة مع مروان محسن حرص فيها على دعمه وكتب : "ان شاء الله هتكسر الدنيا الفترة اللى جايه"، وذلك فى إطار حملة الدعم التى تلقاها مروان من زملائه وجماهير القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية.



مروان وكهربا

وتوج النادى الأهلى بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والتى فاز بها الفريق الأحمر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في الدوحة.

وكان بدر بانون ومحمد هانى وجونيور أجاي قد سجلوا للأهلي، فيما أهدر عمرو السولية ومروان محسن، وتصدى محمد الشناوي حارس العرين الأحمر لركلتي الجزاء الأولى والأخيرة، وأهدر لاعب بالميراس ركلة ثالثة خارج المرمى، ليفوز الفريق الأحمر بالبرونزية الثانية في تاريخه.



كهرباء يؤازر مروان محسن

الأهلي شارك للمرة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، حيث شارك من قبل أعوام، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وفي النسخ الخمس التي شارك فيها الأحمر حقق المركز السادس 3 مرات أعوام 2005 و2008 و2013، بينما حقق البرونزية في 2006، والمركز الرابع في 2012.

وبعد فوز الأهلي في مباراة الأمس أمام فريق بالميراس، أصبح الفريق الأول في مصر وأفريقيا الذي يحصد الميدالية البرونزية مرتين وينافس الأهلي على هذا اللقب فريق مونتيري المكسيكي الذي حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها في عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودى.