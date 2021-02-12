شكرا لقرائتكم خبر عن علىَ معلول يوجه رسالة قوية لـ محمد عمارة: مش أنا اللى أهرب من المباريات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الظهر التونسي الدولي علي معلول، لاعب الأهلي التهنئة لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وجماهير النادي بعد التتويج بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، وقال معلول: «برونزية كأس العالم للأندية إنجاز جديد يضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين، وقد تحقق بروح وشخصية الأهلي وإصرار وبسالة جميع عناصر الفريق».

وأضاف: «الجميع تعاهد على إحراز ميدالية في كأس العالم للأندية، وقد تحقق ذلك من خلال التتويج بالبرونزية، وعلينا أن نركز الآن في الأهداف الجديدة للفريق خلال الفترة المقبلة وهي التتويج بالسوبر المحلي و الإفريقي، والحفاظ على لقبي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا».

وأشار علي معلول، إلى أنه كان يتمنى أن يشارك في مباراة بالميراس أمس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، ولكن الإصابة منعته، رغم أنه بذل مجهودا كبيرا جدا؛ من أجل اللحاق بالمباراة ولكن الإصابة حرمته من ذلك.

واختتم ظهير أيسر الأهلي تصريحاته بالرد على الشائعات المغرضة التي خرجت بعد مباراة بايرن ميونخ الألماني للحديث عن ادعاء الإصابة للخروج من المباراة وقال: «مش علي معلول إللي يهرب من المباريات ولا علي معلول إللي يمسك رجله ويدعي الإصابة».

وجاءت تصريحات معلول بعدما زعم البعض أن الدولي لتونسي هرب من مباراة بايرن مونيخ وأدعى هؤلاء_ ومنهم محمد عمارة لاعب الأهلي السابق_ أن معلول تحجج بالإصابة في أول 30 دقيقة من مباراة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية من أجل عدم إستكمال المباراة التى خسرها الأهلي بثنائية نظيفة.