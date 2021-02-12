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شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كوت ديفوار.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي، تحضيرا للسفر إلى كوت ديفوار لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتغادر بعثة بيراميدز في الواحدة ظهرا إلى كوت ديفوار على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة لتوفير الوقت والجهد لجميع أفرادها.
بيراميدز
بيراميدز فى المطار
بيراميدز قبل السفر
بيراميدز
ويلتقي بيراميدز مع راسينج كلوب أبيدجان في السادسة من مساء الأحد بالعاصمة الإيفوارية في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي يوم ٢١ من نفس الشهر.
وقرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز استبعاد المهاجم الدولي الأوروجوياني دييجو رولان من رحلة فريق الكرة إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب الإيفواري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وشعر المهاجم الدولي ببعض الآلام والأعراض، وخضع لمسحة طبية جاءت سلبية، وعلى الرغم من ذلك قرر الجهاز الفني بعد التشاور مع الجهاز الطبي، استبعاد اللاعب من الرحلة للحفاظ عليه وعلى اللاعبين وبقية أعضاء الفريق رغم حاجة الفريق لجهود كل اللاعبين في ظل الغيابات الكبيرة في قائمة الفريق.
ونجح النجم الأوروجوياني في تسجيل هدفين في أول مباراتين شارك فيهما بقميص بيراميدز منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال انتقالات يناير الماضية.
وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن
خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة
خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي- دودو الجباس
ويغيب عن بيراميدز عدد كبير من اللاعبين ما بين إصابات وايقافات، حيث تم استبعاد أحمد الشناوى وعمر جابر بسبب اصابتهما بفيرس كورونا، واستبعاد عبد الله السعيد المصاب بمزق فى العضلة الأمامية، بالإضافة إلى إصابة كلاً من أحمد الشيخ، وأحمد فتحى، وأحمد حمودى، كما تم استبعاد المهدى سليمان وعبد الله بكرى ، والأوجويانى دييجو رولان .