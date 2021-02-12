شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل مكالمة الزعيم عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف خالد بيبو لاعب الأهلي السابق، عن كواليس مكالمته مع الفنان الكبير الزعيم عادل إمام بعد فوز الأهلي الشهير والكبير على الزمالك بستة أهداف مقابل هدف في مباراة القمة.

وقال خالد بيبو عن هذه المكالمة التاريخية: بعد إنتهاء المباراة وفوز الأهلي الكبير على الزمالك فوجئت بمكالمة من الفنان القدير عادل إمام وقدم لي وقتها التهنئة وقال لي : عملت حاجة مش هتتنسي" وتابع بيبو: " لم أدرك معنى كلامه إلا بعد مرور الوقت ولمست ذلك بين الجماهير "

ويُعد الزعيم عادل إمام من أكبر عشاق النادي الأهلي وتحدث عن دعمه للمارد الأحمر في مناسبات عديدة كما أنه كان صديق شخصي للراجل صالح سليم رئيس الاهلي التاريخي.