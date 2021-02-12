شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى أبيدجان بطائرة خاصة لمواجهة راسينج كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الأرجنتينى أروابارينا المدير المدير الفنى، فى طريقها إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان فى ذهاب دور الـ32 الإضافى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد 14 من فبراير الجاري، على أن تقام مباراة الإياب فى القاهرة بملعب الدفاع الجوى يوم 21 من نفس الشهر.

قامت سلطات مطار القاهرة الدولى، بإنهاء إجراءات سفر بعثة بيراميدز بصالة 4 بالمطار والمخصصة للرحلات الخاصة، وغادرت على متن طائرة خاصة متجهة إلى أبيدجان.

ونجحت إدارة نادى بيراميدز فى توفير طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق إلى كوت ديفوار من أجل مواجهة راسينج كلوب الإيفوارى، حيث فضلت الإدارة توفير الطائرة الخاصة لتذليل العقبات أمام الفريق من أجل العودة بنتيجة ايجابية، ويعانى فريق بيراميدز من كثرة الإصابات فى صفوفه فى صفوفه قبل مواجهة الفريق الإيفوارى.

ومن المنتظر أن يخوض بيراميدز مران استشفائى فور الوصل إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، لتفادى إرهاق اللاعبين من رحلة السفر الطويلة، على أن يبدأ الفريق فى خوض تدريباته صباح غدًا الجمعة، لمواجهة راسينج كلوب فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.