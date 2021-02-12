شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الجماهير لمؤازرة الأهلى بعد الفوز بالبرونزية.. القادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى لاعبو النادي الأهلي، حالة من الدعم والمؤازرة بعد إهدار تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية والتي حسمت تتويج الفريق الأحمر بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية على حساب بالميراس بطل البرازيل، ووجهت جماهير القلعة الحمراء رسائل الدعم لمهاجم الأهلي مروان محسن بعد انتشار صوره وهو يسجد على الأرض، بينما يحتفل زملاؤه بالتتويج ببرونزية كأس العالم.



الهاشتاج

وتصدر هاشتاج "ادعم مروان محسن"، ترند "تويتر"، في مصر، خلال الساعات الماضية، وتضمن الهاشتاج الكثير من رسائل رواد السوشيال ميديا لتقديم الدعم المعنوي والاعتذار لمروان محسن على حالة الهجوم والسخرية التي يتعرض لها بسبب اهدار ركلة جزاء مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والتي فاز بها النادي الأهلي.



رسائل الهاشتاج



دعم مروان محسن

ونشر مغرد صورة مروان محسن وهو يسجد على الأرض ويحتفل زملاؤه بالبرونزية، وعلق قائلا: "الوحيد والله اللي لفت انتباهي لما شوفت الفيديو، كل الدعم يا مروان واسفين علي اي كلام جارح قولناه او اي حد قاله، حقك علينا ي كابتن مستنينك ترجع احسن من الاول جمهور الاهلي ف ضهرك ي بطل".



رسائل دعم مروان محسن



هاشتاج ادعم مروان محسن

وقال مغرد ثانى: "ربنا يوفقك والقادم أفضل إن شاء الله.. إن شاء الله يا مروان ربنا هيكرمك وترد فى الملعب على كل اللي انتقدك"، ومغرد ثالث: " منظر والله صعب جداً لما يكون مش قادر يفرح ويفضل ساجد وكان خايف الأهلي يخسر وهو اللي يشيل الليلة"، ومغرد أخير: " ربنا معاك يا مروان لاعب محترم وخلوق وإن شاء الله تكون هداف الدورى السنة دى".



تعليقات الهاشتاج

وحرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع تويتر، على مؤازرة مروان محسن مهاجم الفريق، بعد ركلة الجزاء التى أهدرها مع الفريق، خلال تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية والتى حسمت، تتويج الفريق الأحمر بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والتى فاز بها الفريق الأحمر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في الدوحة.

وكان بدر بانون ومحمد هاني وجونيور أجاي قد سجلوا للأهلي، فيما أهدر عمرو السولية ومروان محسن، وتصدى محمد الشناوي حارس العرين الأحمر لركلتي الجزاء الأولى والأخيرة، وأهدر لاعب بالميراس ركلة ثالثة خارج المرمى، ليفوز الفريق الأحمر بالبرونزية الثانية في تاريخه.