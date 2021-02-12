شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تبدأ رحلة العودة إلى القاهرة بعد برونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل مطار الدوحة متجهة إلى القاهرة بعد انتهاء مشاركتها في منافسات كأس العالم للأندية ، وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية وذلك بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية أمس بركلات الترجيح.

وينتظر أن تصل بعثة الأهلي إلى القاهرة في الثانية ظهر اليوم بتوقيت القاهرة. وبعد الظهور السادس لبطل إفريقيا التاريخي وملكها المتوج بات الاهلي أكثر فرق العالم ظهورًا في مونديال الأندية، وأكثر فرق العالم خوضًا للمباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

وخاض الأهلي15 مباراة على مدى مشاركاته المختلفة بالتساوي مع فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا، ويأتي في المركز الثاني فريق ريال مدريد بطل إسبانيا، الذي خاض 12 مباراة على مدى ظهوره في المونديال.

ونجح الأهلي خلال مشاركاته بالمونديال في تحقيق5 انتصارات ليصبح أكثر فريق إفريقي تحقيقًا للانتصارات، وفي المركز الثالث على مستوى العالم بعد ريال مدريد صاحب10 انتصارات وبرشلونة الإٕسباني برصيد7 انتصارات، ومن خلفهما الأهلي برصيد 5 انتصارات.