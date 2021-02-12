شكرا لقرائتكم خبر عن الحساب الرسمى للأهلي يدعم مروان محسن : ارفع رأسك نحن نصنع التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع تويتر، على مؤازرة مروان محسن مهاجم الفريق، بعد ركلة الجزاء التى أهدرها مع الفريق، خلال تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية والتى حسمت، تتويج الفريق الأحمر بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والتى فاز بها الفريق الأحمر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في الدوحة.

وكان بدر بانون ومحمد هاني وجونيور أجاي قد سجلوا للأهلي، فيما أهدر عمرو السولية ومروان محسن، وتصدى محمد الشناوي حارس العرين الأحمر لركلتي الجزاء الأولى والأخيرة، وأهدر لاعب بالميراس ركلة ثالثة خارج المرمى، ليفوز الفريق الأحمر بالبرونزية الثانية في تاريخه.

ونشرت الحساب الرسمي للأهلي صوراً لمروان من مشاركته في المباراة وعلق "ارفع رأسك يا مروان نحن نصنع التاريخ".



مروان محسن

وظهر مروان محسن، مهاجم فريق الأهلي ، في حالة من الحزن أثناء احتفال لاعبى الفريق الأحمر عقب الفوز على بالميراس البرازيلي وتحقيق المركز الثالث لبطولة كأس العالم للاندية.

وظهر لاعبو الأهلى يفرحون بعد تصدي محمد الشناوي حارس الأهلى لآخر ركلات الترجيح أمام بالميراس التي توج الفريق الأحمر بالميداية البرونزية فى الوقت الذى ظهر مروان محسن وحيدا فى منتصف الملعب ساجدا بعد إهداره لركلة جزاء أمام بالميراس.